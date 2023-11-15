Створив проросійський тг-канал, щоб підставити викладача: як покарали студента з Коломиї

Студент з Коломиї отримав 6 років в'язниці за адміністрування проросійського тг-каналу.

Студент-історик з Коломиї (Івано-Франківська область) Михайло Садов'як, який вчився на 4-му курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, отримав 6 років в'язниці за адміністрування проросійського Телеграм-каналу.

Відеоінтерв'ю з прикарпатським колаборантом було опубліковано в youtube-каналі українського журналіста Володимира Золкіна.

Студент 2000 р.н. розповів, що через конфлікт у ВНЗ створив телеграм-канал “Херсонська республіка”, де розмістив номер одного з викладачів як адміністратора. Михайло пояснив, що так хотів провчити викладача і помститися йому, бо той нібито "зневажливо поставився" до студента.

"Там був один викладач, якого я не любив як староста групи. Він запізнювався, проявляв до нас зневагу. Я вирішив йому напакостити", – каже студент.

Хлопець каже, що планував закрити телеграм-канал після вирішального екзамену. В планах було масово наскаржитися на викладача, щоб педагогу в день екзамену постійно телефонували, або взагалі затримали.

Хлопець упродовж пів року наповнював канал публікаціями від гауляйтерів окупованих районів Херсонщини Сальдо та його заступника Стрємоусова. На проросійський канал підписалося близько 250 людей.

"Перший місяць мені було цікаво вести той канал. Другий місяць мені вже стало нудно і я думав його закрити й більше нічого не придумувати", – додає студент-колаборант.

Як його викрили

У червні 2022 року в помешканні студента провели перший обшук.

"Вони приїхали додому, були з автоматами, побачили, що я боязкий. Мене затримали, перевірили телефон і відпустили під розписку, я їм зізнався і думав, що на цьому все. Цей обшук ніде не фігурує (у справі. – Ред.), він проведений незаконно", – говорить житель Коломиї.

За розповсюдження російської пропаганди в серпні 2022 року колаборанта затримали.

"Я помітив, коли "сбушники" увійшли в мій акаунт у Telegram, і просто забули, не вийшли з нього на інших пристроях", – каже Михайло.

Він зазначає, що його одногрупники знали про його діяльність, але вважає, що це не вони його "здали". Хлопця викрили, коли він з каналу "Херсонськая Республика" почав писати в місцевих каналах.

Студент запевняє, що не знав, що чинить незаконні дії, бо мовляв, не створював контент, а поширював те, що й так було у вільному доступі.

Погляди студента

На запитання Золкіна, чи мала Росія право на анексію Криму, Михайло довго вагався, але сказав, що "можливо, не має", а також зазначив, що не любить кримських татар.

"Мені не подобаються ці кримські татари, скільки вони Коломию палили", – сказав він.

Також Михайло вважає, що Україна нібито порушує права російських військовополонених.

На завершення хлопець додав, що не хоче писати заяву на обмін до РФ, бо чекає на касацію, а свої дії вважає не колабораціонізмом, а "хуліганством".

Раніше ми писали про зрадника, який коригував ракетний удар по своєму рідному місту Сарни на Рівненщині "на зло дружині".

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