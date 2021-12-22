Створює енергетичну кризу в Європі: "Нафтогаз" направив до ЄС скаргу на "Газпром"

"Нафтогаз" просить Європейську комісію вжити якнайшвидших заходів завдля нормалізації ситуації.

НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом". Зокрема, у скарзі повідомляється, що "Газпром", який займає домінантне становищем на європейському ринку газу, здійснює "антиконкурентні дії". Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, попри зростаючий попит, та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з ним.

"Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання", - зазначив Вітренко.

У своїй скарзі "Нафтогаз" звертає увагу на низку конкретних зловживань:

"Йдеться про зумисну відмову "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать йому чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, "Газпром" відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Без вагомих причин "Газпром" так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. "Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи", - йдеться у зверненні.

Такі дії російської компанії, як наголошують у НАК "Нафтогаз", створюють штучний дефіцит газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. "Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м". - повідомили в українській компанії.

Відтак, НАК "Нафтогаз" просить Європейську комісію вимагати від "Газпрому" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. Крім того, "Газпром має" надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

Нагадаємо:

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