"Створює загрозу національній безпеці": Моргенштерн знову опинився в "чорному списку" Мінкультури

"Створює загрозу національній безпеці": Моргенштерн знову опинився в "чорному списку" Мінкультури

Станом на сьогодні у переліку значиться 205 осіб.

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України повторно внесло російського співака Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Про це у середу, 15 вересня, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що ім’я співака у "чорному списку", опублікованому на сайті МКІП, фігурує двічі: Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім’я) із датою 29 квітня 2021 року, коли він був уперше включений до цього переліку, а також Моргенштерн Алішер Тагірович - від 15 вересня 2021 року.

Нагадаємо:

Нещодавно СБУ внесла реп-виконавця та музиканта до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни. Моргенштерн опинився у "чорному списку" через пропаганду насильства.

через пропаганду насильства. Своєю чергою Моргенштерн подав до суду на СБУ, бо його не пускають до України. Артист оскаржує рішення про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Моргенштерн судитиметься з СБУ, бо дуже хоче в Україну – "Секретні матеріали"

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