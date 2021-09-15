"Створює загрозу національній безпеці": Моргенштерн знову опинився в "чорному списку" Мінкультури

Станом на сьогодні у переліку значиться 205 осіб.
Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України повторно внесло російського співака Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Про це у середу, 15 вересня, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що ім’я співака у "чорному списку", опублікованому на сайті МКІП, фігурує двічі: Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім’я) із датою 29 квітня 2021 року, коли він був уперше включений до цього переліку, а також Моргенштерн Алішер Тагірович - від 15 вересня 2021 року.
Нагадаємо:
- Нещодавно СБУ внесла реп-виконавця та музиканта до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни. Моргенштерн опинився у "чорному списку" через пропаганду насильства.
- Своєю чергою Моргенштерн подав до суду на СБУ, бо його не пускають до України. Артист оскаржує рішення про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.