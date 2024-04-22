Створюють загрозу для здоров'я споживачів: українцям повідомили про небезпечні продукти

Значна частка скарг та звернень громадян до Держпродспоживслужби стосується придбання харчових продуктів неналежної якості у місцях стихійної торгівлі.

Продукти, які українці купують в непризначених для цього місцях, із необладнаного належним чином автотранспорту в антисанітарних умовах, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи – це потенційна небезпека для їхнього здоров’я.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

А саме експерти "Захисту прав споживачів" зазначили, що значна частка скарг та звернень українців до Держпродспоживслужби стосується небезпечних продуктів, які вони купили у місцях стихійної торгівлі – на вулицях, у дворах, на тротуарах, у скверах, парках, під'їздах тощо.

"Держпродспожив служба повідомляє, що у магазинах суб’єкти господарювання несуть відповідальність за якість товарів, а на ринку продаж власної продукції дозволений лише за наявності висновку ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідно до законодавства, адміністрація ринку має право надавати торгові місця лише після отримання відповідних висновків лабораторії", – поянсили експерти.

Насамперед відповідальність за якість продукції несе адміністрація ринку, а також закони України передбачають штрафи за недотримання вимог щодо місць торгівлі.

"Пам’ятаємо, що стихійна торгівля існує доти, доки на неї є попит", – наголосили у Держпродспоживслужбі.

Де можна здійснювати покупки

Єдиними офіційними місцями для торгівлі харчовими продуктами, за словами фахівців, є продовольчі магазини та агропродовольчі ринки.

В магазинах за умови реалізації товарів несе відповідальність суб’єкт господарювання. На ринку продавати власні продукти можуть як юридичні, так і фізичні особи, у випадку, якщо вони мають при собі, зокрема, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

"Адміністрація (власник) ринку надає торгові місця лише після одержання висновків лабораторії про їх епізоотичне, ветеринарно-санітарне благополуччя та якість. Лабораторія не несе відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність за реалізацію такої продукції несе адміністрація (власник) ринку відповідно до законодавства", – наголосили у Держпродспоживслужбі.

Згідно зі статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля "з рук" на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах і в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах вже торгують першими тепличними томатами з місцевих комбінатів. Ціни на помідори значно підскочили.

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