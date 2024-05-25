Стягнення аліментів – що може бути новими обставинами для перегляду судового наказу

Якщо один з батьків не сплачує аліменти, то інший може подати позовну заяву до суду.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду зробив висновок, що може бути новими обставинами для перегляду судового наказу про стягнення аліментів.

Про це пише судово-юридична газета.

Так, вказана в листі служби у справах дітей обставина перебування дитини в батьків колишнього чоловіка не є нововиявленою і не може бути підставою для перегляду судового наказу про стягнення з матері аліментів, якщо мати ще до видачі судового наказу погодила в розписці проживання дитини з батьками колишнього чоловіка й така розписка була предметом дослідження судом при видачі судового наказу.

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

"У цій справі після розірвання шлюбу між сторонами відповідачка склала розписку про те, що вона передає доньку батькам свого колишнього чоловіка на постійне місце проживання. На підставі заяви позивача суд видав судовий наказ про стягнення з відповідачки аліментів на утримання доньки", - йдеться у повідомленні.

У разі видання судового наказу відповідно до пунктів 4 і 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України судовий наказ може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в порядку, встановленому гл. 3 розд. V цього Кодексу (ч. 8 ст. 170 ЦПК України).

Рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Підставами для такого перегляду є, зокрема, істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи (ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України).

Так, у серпні 2023 року боржниця звернулася до суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами судового наказу про стягнення з неї аліментів на утримання неповнолітньої доньки, виданого в травні 2023 року.

Вона вказувала, що в заяві про стягнення аліментів скаржник стверджував, що дитина перебуває на його утриманні. Проте в письмових поясненнях щодо обстеження умов проживання він зазначив, що донька з ним не проживає від лютого 2022 року, а перебуває в бабусі та дідуся. Це підтверджує лист відділу служби у справах дітей від липня 2023 року.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви, оскільки зазначені боржницею обставини не є нововиявленими, а стосуються переоцінки доказів. Апеляційний суд скасував ухвалу районного суду й задовольнив заяву, зазначивши, що на час видавання судового наказу обставини щодо місця проживання дитини не були відомі боржниці. Оскільки право на стягнення аліментів має виключно той із батьків, із ким фактично проживає дитина, колишній чоловік не має права на отримання аліментів.

Також не є нововиявленою обставина, що ґрунтується на переоцінці доказів, які вже оцінив суд у процесі розгляду справи. Крім того, судове рішення не можна переглядати у зв’язку з нововиявленими обставинами в разі, якщо обставини, передбачені ч. 2 ст. 423 ЦПК України, відсутні, а також якщо обставини, визначені ч. 2 ст. 423 ЦПК України, були або могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

Нагадаємо, у Мін'юсті розповіли, за яких умов багатодітних батьків можуть мобілізувати.

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