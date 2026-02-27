- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 5 хв
Стихія наступає: велика вода суне на південь України, а на сході оголосили небезпеку — прогноз синоптиків
Вже цими вихідними потужний антициклон принесе в Україну довгоочікуване сонячне тепло, проте зміна сезонів буде неоднорідною.
Найближчими днями до України прийде справжня весна завдяки потужному антициклону. Він принесе сонячну та суху погоду до більшості областей.
Поки на заході та півдні країни пануватиме весняне тепло, у центральних та східних регіонах ще можливі нічні морози й сильні тумани. Водночас на Одещині потепління може бути небезпечним: метеорологи попереджають про ризик серйозних підтоплень.
Якої погоди очікувати українцям на цих вихідних — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вже цими вихідними зима поступиться місцем весні, яка прийде до України уже цієї неділі. За її словами, антициклон забезпечить відсутність опадів у більшості областей протягом 28 лютого та 1 березня.
«Атмосфера цінує наше довготерпіння і радість від цих подій і тому постарається сонячною погодою», — пише Діденко у Facebook.
Водночас вона зауважила, що найсильніше «подих весни» відчують мешканці західних та південних регіонів, де повітря прогріється від +10 до +13 градусів тепла. При цьому в суботу на заході буде навіть тепліше, ніж на півдні.
На решті території денна температура триматиметься в межах від 0 до +6 градусів тепла, однак вночі можливі невеликі морози.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, упродовж 28 лютого — 2 березня в Україні очікується спокійна синоптична ситуація, яку формуватиме поле високого атмосферного тиску.
Попри те, що на висотах над нами пануватиме прохолодна повітряна маса, денна температура біля землі буде переважно плюсовою.
У суботу, 28 лютого, вночі та вранці у більшості центральних, а також у Сумській та Харківській областях можливий туман. На дорогах, за винятком південних регіонів та Закарпаття, подекуди зберігатиметься ожеледиця.
Вночі 28 лютого в країні очікується від -6 градусів морозу до +1 градусу тепла. Найхолодніше, за прогнозом синоптиків, буде в Карпатах та на сході, де стовпчики термометрів опустяться до позначки -12 градусів.
Вдень повітря прогріється до +7 градусів. Найтепліше на вихідних буде в західних та південних областях, де очікується температура повітря від +6 до +13 градусів.
Погода у Києві
На території Київщини та міста Києва 28 лютого очікується хмарна погода без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.
Температура на Київщині:
вночі становитиме від -1 до -6 градусів морозу;
вдень очікується від 0 до +5 градусів тепла.
За даними порталу Sinoptik, 28 лютого до самого вечора у Києві буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Температура повітря коливатиметься від -2 градусів морозу вночі до +4 градусів тепла вдень.
Погода у Львові
Найближчими вихідними Львівщина опиниться під впливом поля підвищеного тиску, який принесе мешканцям регіону сонячну та спокійну погоду, повідомляють метеорологи. Опадів не передбачається, а легкий південний вітер лише підкреслить символічну зустріч зими з весною. Проте, ночі та ранки залишаться морозними, тому на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
В області нічна температура коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, проте вдень повітря прогріється від +8 до +13 градусів тепла.
У місті Львові 28 лютого очікується сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме від -1 до -3 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +11 градусів.
Погода у Харкові
На Харківщині упродовж 28 лютого очікується мінлива хмарність без опадів, проте синоптики попереджають про густий туман у нічні та ранкові години. Видимість на дорогах Харкова та області обмежиться до 200–500 метрів, що разом із ожеледицею створює небезпечні умови для водіїв.
У Харкові 28 лютого оголошено перший рівень небезпеки жовтий.
Температура в області вночі опуститься до –10 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла. У самому Харкові ніч буде холодною — до -9 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів тепла.
1 березня погода суттєво не зміниться: опадів і надалі не передбачається, хоча на дорогах місцями все ще буде слизько. Температурний фон у неділю стане дещо м’якшим: вночі очікується від -1 до -6 градусів морозу, а денна температура коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів тепла.
Погода в Одесі
В Одесі та Одеській області 28 лютого буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів.
Температура вночі коливатиметься в межах від 0 до -5 градусів морозу, вдень від +2 до +7 градусів тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
В Одесі синоптики також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі становитиме від -1 градусу морозу до +1 градусу тепла, вдень від +4 до +6 градусів тепла.
Метеорологи попереджають про паводки на півдні України
В Укргідрометцентрі попереджають про складну ситуацію на річці Тилігул у Березівському районі Одеської області. У період з 27 лютого по 2 березня біля міста Березівка вода продовжуватиме утримуватися на заплавах та прируслових ділянках.
Це спричинить підтоплення приватних подвір’їв та житлових будинків безпосередньо у самому райцентрі. В регіоні оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.
Крім того, існує серйозна загроза для села Вікторівка Березівського району Одеської області. Через підйом рівня води прогнозується часткове затоплення приватного сектору.
В регіоні оголошено другий, помаранчевий рівень небезпеки.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 28 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вночі та вранці місцями очікується туман. На дорогах регіону місцями зберігатиметься ожеледиця.
Температура в області становитиме:
від 0 до -5 градусів морозу вночі;
від +2 до +7 градусів тепла вдень.
У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть:
вночі від 0 до -2 градусів морозу;
вдень від +2 до +4 градусів тепла.
