Найближчими днями до України прийде справжня весна / © УНІАН

Реклама

Найближчими днями до України прийде справжня весна завдяки потужному антициклону. Він принесе сонячну та суху погоду до більшості областей.

Поки на заході та півдні країни пануватиме весняне тепло, у центральних та східних регіонах ще можливі нічні морози й сильні тумани. Водночас на Одещині потепління може бути небезпечним: метеорологи попереджають про ризик серйозних підтоплень.

Якої погоди очікувати українцям на цих вихідних — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вже цими вихідними зима поступиться місцем весні, яка прийде до України уже цієї неділі. За її словами, антициклон забезпечить відсутність опадів у більшості областей протягом 28 лютого та 1 березня.

«Атмосфера цінує наше довготерпіння і радість від цих подій і тому постарається сонячною погодою», — пише Діденко у Facebook.

Водночас вона зауважила, що найсильніше «подих весни» відчують мешканці західних та південних регіонів, де повітря прогріється від +10 до +13 градусів тепла. При цьому в суботу на заході буде навіть тепліше, ніж на півдні.

На решті території денна температура триматиметься в межах від 0 до +6 градусів тепла, однак вночі можливі невеликі морози.

Реклама

За даними Українського гідрометеорологічного центру, упродовж 28 лютого — 2 березня в Україні очікується спокійна синоптична ситуація, яку формуватиме поле високого атмосферного тиску.

Попри те, що на висотах над нами пануватиме прохолодна повітряна маса, денна температура біля землі буде переважно плюсовою.

У суботу, 28 лютого, вночі та вранці у більшості центральних, а також у Сумській та Харківській областях можливий туман. На дорогах, за винятком південних регіонів та Закарпаття, подекуди зберігатиметься ожеледиця.

Вночі 28 лютого в країні очікується від -6 градусів морозу до +1 градусу тепла. Найхолодніше, за прогнозом синоптиків, буде в Карпатах та на сході, де стовпчики термометрів опустяться до позначки -12 градусів.

Реклама

Вдень повітря прогріється до +7 градусів. Найтепліше на вихідних буде в західних та південних областях, де очікується температура повітря від +6 до +13 градусів.

Прогноз погоди по території України на добу 28 лютого / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На території Київщини та міста Києва 28 лютого очікується хмарна погода без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура на Київщині:

вночі становитиме від -1 до -6 градусів морозу;

вдень очікується від 0 до +5 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, 28 лютого до самого вечора у Києві буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.

Реклама

Температура повітря коливатиметься від -2 градусів морозу вночі до +4 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 28 лютого / © скриншот

Погода у Львові

Найближчими вихідними Львівщина опиниться під впливом поля підвищеного тиску, який принесе мешканцям регіону сонячну та спокійну погоду, повідомляють метеорологи. Опадів не передбачається, а легкий південний вітер лише підкреслить символічну зустріч зими з весною. Проте, ночі та ранки залишаться морозними, тому на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

В області нічна температура коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, проте вдень повітря прогріється від +8 до +13 градусів тепла.

У місті Львові 28 лютого очікується сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме від -1 до -3 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +11 градусів.

Реклама

Погода у Харкові

На Харківщині упродовж 28 лютого очікується мінлива хмарність без опадів, проте синоптики попереджають про густий туман у нічні та ранкові години. Видимість на дорогах Харкова та області обмежиться до 200–500 метрів, що разом із ожеледицею створює небезпечні умови для водіїв.

У Харкові 28 лютого оголошено перший рівень небезпеки жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Харкову 28 лютого / © Укргідрометцентр

Температура в області вночі опуститься до –10 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла. У самому Харкові ніч буде холодною — до -9 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів тепла.

1 березня погода суттєво не зміниться: опадів і надалі не передбачається, хоча на дорогах місцями все ще буде слизько. Температурний фон у неділю стане дещо м’якшим: вночі очікується від -1 до -6 градусів морозу, а денна температура коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів тепла.

Реклама

Погода в Одесі

В Одесі та Одеській області 28 лютого буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів.

Температура вночі коливатиметься в межах від 0 до -5 градусів морозу, вдень від +2 до +7 градусів тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

В Одесі синоптики також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі становитиме від -1 градусу морозу до +1 градусу тепла, вдень від +4 до +6 градусів тепла.

Реклама

Метеорологи попереджають про паводки на півдні України

В Укргідрометцентрі попереджають про складну ситуацію на річці Тилігул у Березівському районі Одеської області. У період з 27 лютого по 2 березня біля міста Березівка вода продовжуватиме утримуватися на заплавах та прируслових ділянках.

Це спричинить підтоплення приватних подвір’їв та житлових будинків безпосередньо у самому райцентрі. В регіоні оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.

Крім того, існує серйозна загроза для села Вікторівка Березівського району Одеської області. Через підйом рівня води прогнозується часткове затоплення приватного сектору.

В регіоні оголошено другий, помаранчевий рівень небезпеки.

Реклама

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 28 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці місцями очікується туман. На дорогах регіону місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура в області становитиме:

від 0 до -5 градусів морозу вночі;

від +2 до +7 градусів тепла вдень.

У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть:

Реклама

вночі від 0 до -2 градусів морозу;

вдень від +2 до +4 градусів тепла.

Раніше синоптик попередив, які дні у березні будуть найхолоднішими.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.