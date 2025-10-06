Су-27 / © Вікіпедія

Українська тактична авіація зазнала суттєвих змін у застосуванні після інтеграції західних винищувачів.

Про це розповів в інтерв’ю Radio NV підполковник, льотчик 39-ї бригади тактичної авіації Андрій Онуфрак.

Літаки радянського зразка, такі, як Су-27 та МіГ-29, тепер виконують переважно ударні функції, працюючи по наземних цілях уздовж лінії фронту.

«На цьому етапі і Су-27, і МіГ-29 виконують дуже великий обсяг роботи, який ми допомагаємо розділити з F-16. Так що не можна сказати, що літаки радянського зразка нічого не роблять. Вони навіть роблять іноді більше, ніж ті ж самі зразки західного озброєння», — наголосив Онуфрак.

Зміна профілю: від повітряних боїв до «дипстрайків»

За словами пілота, F-16 взяли на себе більшу частину завдань зі знищення повітряних цілей. Це дозволило екіпажам радянських машин «перекваліфікуватися» і зосередитися на роботі саме по землі, що раніше не було їхнім основним профілем.

«Це стало нашим основним профілем, тому що ми адаптували наші літаки до західних озброєнь, використовуємо бомби західного зразка, нашого зразка, починаючи від GBU різних калібрів до ракет-обманок MALD», — пояснив Онуфрак.

Льотчик зазначив, що серед пріоритетних цілей для їхніх ударів зараз є російські оператори БПЛА та офіцери в передових командних пунктах.

Застосування боєприпасів варіюється залежно від важливості об’єкта.

«Іноді ми можемо застосовувати 100-кілограмові боєприпаси, іноді — боєприпаси більших калібрів, в залежності, яка саме ціль, наскільки вона важлива для знищення і скільки там є цих операторів, або це інші (військові РФ — ред.) в командних пунктах, де вони дислокуються», — підсумував підполковник.

Ця переорієнтація підтверджує стратегію ЗСУ максимально ефективно використовувати наявний авіаційний парк, розподіляючи завдання відповідно до можливостей літаків та інтегрованого західного озброєння.

