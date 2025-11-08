Суботник для вчителів в Одесі: як педагоги відреагували на обов’язковий захід о 7 ранку

Школа / © Freepik

Вчителька з Одеси Катерина Приз розповіла, що їх з колегами змусили брати участь у «суботнику», який почався о 7 ранку в п’ятницю. У повідомленні від адміністрації було вказано, що всі педагоги повинні прийти.

Про це вона написала у своєму посту у Threads.

Вчителька уточнила, що час початку суботника був змінений з 10 ранку на 7 ранку. Також було зазначено, що ці вимоги не залежали від керівництва навчального закладу.

«Як ви оцінюєте ситуацію, коли вчителям влаштовують суботник о 7 ранку — це нормально чи абсурд? Особливу увагу на слова „явка обов’язкова“, — написала педагогиня, прикріпивши скріншоти з чату.

У повідомленні говорилося, що на суботник повинні прийти всі викладачі, включаючи технічний та педагогічний персонал. Українці здивувалися таким вимогам з боку навчального закладу, оскіль

«Хто поїде — той і поїде. Це явно не норма, але, як показує практика, всі обурюються один з одним, але все одно виходять. І на 7 ранку, і на 6, і вночі, якщо керівництво накаже», — коментують користувачі.

«А у вас у трудовому договорі є пункт про „суботник“? Немає? Тоді це чисто ваше особисте рішення — йти чи не йти», — пишуть інші.

«Нехай покажуть, де в посадових обов’язках вчителя прописано пункт про суботники. І якщо ви все ж таки вийдете, як це буде оплачено? І взагалі, ви не в рабстві. А слово „ні“ — це повне і завершене речення», — додають коментатори.ки в їхньому трудовому договорі такі умови не прописані.

