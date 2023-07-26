Субсидія без довідки про доходи: як отримати допомогу від держави 2023 року — інструкція

Відтепер, якщо українці не матимуть змоги платити за комунальні послуги в повному обсязі, субсидію можна отримати без довідки про доходи, достатньо лиш подати заяву.

Про це повідомив Нафтогаз.

Зробити це можна будь-яким зручним способом, зокрема:

в онлайн-кабінеті на веб порталі або в мобільному додатку Пенсійного фонду України;

на Порталі Дія, поштою або особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

особисто подавши документи уповноваженим територіальних громад, у центрах надання адміністративних послуг.

У заяві на отримання субсидії необхідно вказати:

прізвище,

ім’я та по-батькові,

серію і номер паспорта,

ІПН,

склад домогосподарства,

дату народження,

адресу,

зручний канал для комунікацій,

ІВАN, на який бажаєте отримувати виплату.

Заява для друку є у вільному доступі за посиланням.

Більшості домогосподарств, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, перепризначать виплати автоматично. Однак, як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, деяким родинам потрібно повторно звернутися із заявою, зокрема:

якщо ви отримуєте житлову субсидію за місцем фактичного проживання, як внутрішньо переміщені особи;

якщо у складі є задекларовані особи;

кількість осіб, що фактично проживають і зареєстровані (задекларовані) менша, ніж кількість зареєстрованих осіб;

які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

які орендують житлове приміщення для проживання і звертаються за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, на засіданні уряду 25 липня ухвалили рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою для швидкого призначення субсидії. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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