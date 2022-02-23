Субсидії для пенсіонерів: кому грошову допомогу 2022 року можуть не надати

Не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу, можуть розраховувати на отримання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Хто може залишитися без допомоги — читайте в матеріалі ТСН.ua.
На Юридичному порталі України пояснили, що субсидії для пенсіонерів не призначаються в певних випадках, а саме:
- якщо громадянин України отримує пенсію (також і соціальну) або має інший дохід;
- будь-хто з членів сім’ї протягом року перед заявою на отримання субсидії для пенсіонерів купив товар чи оплатив послугу на суму понад 50 000 гривень;
- якщо з розрахунку на одну особу видно, що сукупний дохід сім’ї в місяць перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1934 гривень) протягом останніх півроку;
- якщо вибіркова перевірка виявила, що особа має додаткові джерела доходу, які не були зазначені в декларації (наприклад, здає житло в оренду);
- пенсіонер або член сім’ї має у власності другий будинок (квартиру) та його загальна площа перевищує 21 м2 на 1 члена сім’ї або володіє більше, ніж одним автомобілем.
Варто зазначити, що в деяких випадках субсидія для пенсіонерів може призначатися і всупереч цим обмеженням, якщо так вирішить комісія або в сім’ї присутня людина з інвалідністю. Рішення приймається лише після того, як будуть перевірені матеріально-побутові умови людини, а оскаржити його можна в суді або органі виконавчої влади вищого рівня.