Субсидії, мінімалка та послуги зв’язку: чого очікувати українцям 2025 року

З нового року в Україні відбудеться чимало змін у багатьох сферах життя.

З нового року в Україні набудуть чинності нові зміни в податковому законодавстві, окрім того, відбудеться поступове підвищення пенсій та зміна виплат для ВПО.

На що чекати українцям у 2025 році – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ціни на комунальні послуги

До завершення опалювального сезону у 2025 році тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення не змінюватимуться. Зокрема, ціна на централізоване опалення для більшості побутових споживачів залишатиметься на рівні 1654,41 грн/Гкал, передає NV. Бізнес.

Проте експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко вважає, що в наступному році тарифи на комунальні послуги можуть зрости. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

Ліквідація МСЕК

За рішенням президента від 1 січня в Україні ліквідують медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які наразі займаються встановленням інвалідності.

Їх функції будуть замінені новою системою оцінювання повсякденного функціонування особи, що здійснюватиметься експертними командами лікарів-практиків.

Також читайте Зеленський відреагував на запровадження Штатами санкцій проти Іванішвілі: подробиці

Процедура такої оцінки відбуватиметься в електронному порядку за електронним направленням лікуючого лікаря.

“Усі відомості автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери та повністю виключати людський фактор, що є запобіжником корупційних зловживань”, – пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Особи з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений від 1 січня 2025 року, мають пройти оцінювання вже за новою процедурою. Ті особи, які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення експертної команди, але не пізніше 1 липня 2025 року.

Мобілізація та військові

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що в Україні 2025 року мобілізація триватиме, адже це потрібно для оборони та виконання військових цілей.

У 2025 році не мобілізують українців, які мають право на відстрочку, а також чоловіки, які мають бронювання.

Окрім того, не підлягатимуть мобілізації громадяни, віком від 18 до 60 років, яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами проходження військово-лікарської комісії. Також не можуть призивати людей, які виключені із військового обліку.

Варто додати, що військові, що пішли у СЗЧ (самовільне залишення частини), мають шанс повернутися на службу до 1 січня 2025 року, інакше їм загрожуватиме в'язниця. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, зауважила, що у випадку неповернення бійця в частину, року їх будуть розшукувати, встановлювати місце перебування. У такому разі СЗЧівець повертатиметься на службу, але уже через кримінальне провадження та рішення суду.

Військовим курсантам піднімуть виплати

Заступник міністра оборони України Сергій Мельник повідомив, що з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів отримуватимуть виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, що становить 8 тисяч гривень.

"З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", – розповів він.

Зарплати та мінімалка

Розмір мінімальної зарплати на наступний рік затвердив Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік.

Документом був встановлений і розмір прожиткового мінімуму на 2025 рік – він залишився на рівні 2024 року. Тобто це 8 тисяч мінімальної зарплати при прожитковому мінімумі — 2,9 тисячі гривень.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною, тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак, про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться.

Водночас в новому році всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору. І це вже сталося від 1 грудня після набрання чинності законом про підвищення податків.

Народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, що чистий дохід "на руки" стане меншим. "Абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці — це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках — все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%", – зауважила нардепка.

Пенсія та надбавки

У новому році на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку.

Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати.

Також читайте Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану

Також пенсіонерів-чорнобильців чекає додаткова фінансова підтримка. Вони зможуть отримати надбавки до пенсій, що перевищують 2 тисячі гривень.

Доплати будуть виплачуватися громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, і складатимуть 2,36 тисячі гривень. Виплати надаватимуться за умови, що особа:

є непрацюючим пенсіонером;

постійно проживала в зонах безумовного і добровільного відселення з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Певні категорії пенсіонерів отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом листопада виповниться 70, 75 і 80 років. Утім, для цього є умова — пенсія не повинна перевищувати 10,3 тисячі гривень.

"Історичні зміни" для ФОПів

Закон про історичне підвищення податків Зеленський підписав 28 листопада, чинності він набув наступного дня. Основні зміни стосувалися ставки військового збору, податку на прибуток для банків та запровадження щомісячної звітності.

Підвищені податки для ФОПів почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Для платників єдиного податку військовий збір запроваджується від 1 січня 2025 року, також ФОПи зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), адже скасовується пільга, яка дозволяла ФОПам не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану.

Допомога ВПО

У 2025 році українці, які мають право на соціальні виплати і допомогу ВПО, отримуватимуть кошти відповідно до графіків.

Для підтримки ВПО, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, уряд продовжив ці виплати ще до лютого 2025 року.

автоматично без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9,4 тисячі гривень;

люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформ" розповіла, що Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більшу базову соціальну допомогу. Та аносувала що наступному році виплати зростуть.

Субсидія

З 1 грудня поточного року в Україні субсидія призначається до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня, і це правило збережеться у 2025 році. Як повідомив Пенсійний фонд, з 1 січня 2025 року під час подання документів враховуватимуть дохід сім'ї за II і III квартали 2024 року, а пенсійний дохід – за листопад 2024 року. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані.

Якщо відключення електроенергії будуть тривати та посилюватися в січні, сума субсидії залишиться незмінною, оскільки вона розраховується за соціальними нормами споживання, і зменшення обсягу використаної електроенергії не вплине на допомогу.

Також читайте Запаси вичерпуються: Україна уповільнює обстріли Росії ракетами ATACMS

Від кінця січня 2025 року призначатимуть субсидії на оренду житла для ВПО. Зкорема, з 27 грудня субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб поширили на всю територію України.

У Мінсоцполітики повідомили, що субсидія на оренду житла – важлива для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла, придатного для проживання, і не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло.

Нагадуємо – субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за аналогією з житловою субсидією.

Доплати педагогам

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну надбавку до заробітної плати в розмірі 1,3 тисяч гривень, а від 1 вересня сума збільшиться до 2,6 тисяч гривень.

Грошову надбавку наступного року також отримають:

вчителі, які проводять заняття з основних предметів

психологи, які надають підтримку учням і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану

керівники гуртків, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту

вихователі груп продовженого дня, які займаються дітьми після уроків

Оновлена система доплат поширюється на всіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл.

Мобільний зв'язок та послуги "Укрпошти"

Популярні мобілін оператори країни півищать свої тарифи з нового року, повідомляє РБК-Україна. Декілька із них уже підняли ціни на свої послуги.

Компанія "Київстар" переглянула умови частини тарифних планів. У середньому ціна змінилася на 65 гривень до вартості тарифу. Нова вартість вступила в дію з 20 грудня. Як повідомили у компанії, нові тарифні умови враховують зростання споживання послуг абонентів, оскільки компанія відстежила збільшення споживання трафіку в мережі.

Також читайте Шольц не проти ще раз поговорити із Путіним

Vodafone змінив вартість тарифів нової лінійки Joice та тарифу Turbo з 24 грудня 2024 року. Ціни збільшилися на 70-120 гривень. Та для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування - надає 3 пакети послуг за старою вартістю.

Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025 року, компанія також надасть 3 пакети послуг поспіль за старою вартістю. Після цього діятимуть нові ціни.

Мобільний оператор lifecell наголосив, що останній раз перегляд тарифів відбувався понад рік тому і торкнувся лише 15% абонентів. Зокрема, lifecell дає можливість новим абонентам зафіксувати вартість обраних тарифів до кінця 2025 року.

Також читайте США планують передати новий пакет військової допомоги Україні: подробиці

З 1 січня 2025 року Національний поштовий оператор "Укрпошта" вводить нові "невагомі" тарифи на доставку посилок, які будуть залежати не від ваги відправлення, а виключно від об’єму, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Telegram,

Також АТ "Укрпошта" у 2025 році точково підвищить тарифи для низки закордонних напрямків, збереже їх без змін для ключових країн, повідомила директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.