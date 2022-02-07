"Субсидії ще немає": у Дніпропетровській області соцпрацівниця знайшла мертвим пенсіонера

"Субсидії ще немає": у Дніпропетровській області соцпрацівниця знайшла мертвим пенсіонера

Чоловік залишив передсмертну записку.

Сьогодні, 7 лютого, в Апостолове соціальна працівниця прийшла до пенсіонера і виявила його повішеним.

Про це пише місцеве видання “Свои. Кривой Рог”.

66-річний чоловік повісився на кухні. Поруч із ним знайшли передсмертну записку. Там було коротко написано: “Так буде найкраще для всіх, субсидії ще немає”.

Всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

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Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі літній чоловік вкоротив собі віку після смерті своєї дружини. Він повісився у власній квартирі.

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