Субсидії від держави на оплату комунальних послуг: хто має право звернутися по допомогу

На призначення субсидії на оплату комунальних послуг можуть розраховувати малозабезпечені громадяни, які не спроможні самотужки сплачувати комуналку. Субсидії розглядаються, якщо плата особи за ЖКП більша за встановлений для домогосподарства обов'язковий платіж.

Про це йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду України.

"Відповідно, під час визначення права на призначення житлової субсидії аналізуються доходи громадян. А основним отримувачем вважається заявник, що зареєстрований та проживає за адресою, яка вказується при призначенні субсидії", - йденться у поясненні Фонду.

Там наголошують, що людина може отримати субсидію, якщо орендує житло або якщо вона є індивідуальним забудовником і її оселя ще не була прийнята в експлуатацію.

Під час неопалювального сезону також можна звернутися по субсидію.

"Якщо особа буде звертатися за отриманням житлової субсидії у травні або червні 2024 року, то вона буде надана з початку неопалювального сезону", - зазначають у ПФУ.

Там наголосили, що будуть враховані доходи за III-IV квартал 2023 року, а також аналізуватиметься оплата соціального внеску протягом не менш як трьох місяців у цей період.

У деяких випадках субсидія може мати нульовий розмір. Зокрема так відбувається у неопалювальний сезон, якщо дохід родини дозволяє платити за комуналку самостійно. У цьому разі розмір житлової субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.

Нагадаємо, від 1 травня для більшості громадян України перерахували житлову субсидію на неопалювальний сезон. Також ТСН.ua повідомляв про категорії людей, яким субсидію від 1 травня призначать за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

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