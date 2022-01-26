Субсидії власникам книгарень та сертифікати на книжки: Рада ухвалила закон про держпідтримку книговидання

Субсидії власникам книгарень та сертифікати на книжки: Рада ухвалила закон про держпідтримку книговидання

Нововведення запрацюють від 2023 року.

Народні депутати проголосували про надання державної підтримки українському книговиданню.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 26 січня.

Так, у парламенті ухвалено законопроєкт, який передбачає надання так званої субсидії власникам книгарень. Грошова допомога покриватиме витрати на оренду приміщень, за умови, якщо в магазині продаватимуть книжки українською мовою чи мовами ЄС і корінних народів України з використанням РРО.

Також законом передбачено надання сертифікатів на придбання книжок. Їх надаватимуть при отриманні свідоцтва про народження та при отриманні паспорта громадянина України у 14 років.

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