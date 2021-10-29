Субсидію та пенсію можна оформити через "Дію": коли запрацюють послуги

Субсидію та пенсію можна оформити через "Дію": коли запрацюють послуги

Послуги стануть доступними вже в листопаді.

В Україні пенсії та субсидії можна буде оформляти через портал державних послуг і застосунок "Дія".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За словами керівника розвитку електронних послуг Мстислава Баника, відомство спільно мінсоцполітики вже напрацювали все необхідне для переведення деяких соціальних послуг в онлайн. Зокрема, майже півтора мільйона людей щорічно подають документи на субсидію.

У Мінцифріи кажуть, що вже від листопада зробити це буде значно простіше - через застосунок. Також – оформити пенсії та деякі інші соцвиплати. Послуги стануть доступними вже в листопаді.

Як повідомлялося, 17 травня 2021 року Міністерством цифрової трансформації були презентовані нові послуги на порталі та у застосунку "Дія". Серед них і електронний підпис — "Дія.Підпис". Він допомагає авторизуватися на деяких порталах держпослуг, отримати до них доступ в режимі онлайн та підписувати документи зі смартфон.

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