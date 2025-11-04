Субсидія на комунальні послуги: хто може оформити

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг — один із механізмів державної підтримки

Українці, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги (ЖКП) через брак коштів, можуть звернутися за оформленням субсидії.

У ПФУ пояснили, що субсидію може оформити:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а у разі розділення особових рахунків — кожен, на кого відкрито рахунок

людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні на підставі договору оренди (або за рішенням суду)

ВПО, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО)

індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за ЖКП нараховується (до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства)

представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини

Які документи треба мати для призначення субсидії

Обов’язковими документами є заява та декларація. В окремих випадках можуть також надаватися додаткові документи:

договір оренди житла (якщо заявник проживає в орендованому житлі)

копія договору про реструктуризацію заборгованості або довідка ВПО — у разі звернення за місцем фактичного проживання

У ПФУ додали, що у разі подання заяви в період від 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону — від 16 жовтня. Якщо звернення відбудеться пізніше, то субсидію призначать від місяця звернення.

Раніше повідомлялося про те, хто з українців отримає пільги на опалення. Більше про це читайте у новині.