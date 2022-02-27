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Сучасна техніка не наводиться на світлові знаки на стовпах чи дорогах: Арестович розвіяв міф

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Сучасна техніка не наводиться на світлові знаки на стовпах чи дорогах: Арестович розвіяв міф

Він просить повідомляти про підозрілих осіб поліцію та інші служби безпеки.

Сучасна техніка не наводиться на світлові знаки на стовпах чи дорогах, вона наводиться за допомогою інших сучасних технічних засобів. І ця практика може бути спрямована, щоб породити у нас шпигуноманію.

Про це повідомив на брифінгу 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Спецслужби і військові українські звертаються до вас з проханням - зупинити полювання на відьм, самостійно не затримувати, а повідомляти поліцію та інші служби безпеки, військових щодо місцеперебування осіб, яких ви підозрюєте. І вони будуть діяти за протоколами, які прийняті у спецслужбах", - сказав він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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