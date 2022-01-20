Сучасні методи: МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях

Уряд спростив процедуру державної реєстрації ліків від COVID-19 для екстреного медичного застосування.
В Україні для лікування у стаціонарах пацієнтів від COVID-19 було закуплено препарати - "Ремдесевір" та "Тоцилізумаб". Також підписано контракти на купівлю "Молнупіравіру", а також "Паксловід".
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що закуплено "Ремдесевіру" понад 66 тисяч флаконів та "Тоцилізумабу" понад 3 тисячі флаконів.
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"Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування. Для цього у грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", - сказано в повідомленні.
Крім того, вже підписано договір на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19. Завдяки цьому препарату можна запобігти перехід захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого у груп ризиків.
Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом "Паксловід".
"Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування", - додали у МОЗ.
Як повідомлялося, хворі на COVID-19, які лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря, повинні стежити за температурою свого тіла, сатурацією (рівнем кисню в крові), чи не з'явилась задишка і загальним станом організму.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.