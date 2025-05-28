Сучасні технології та транспорт: телемарафон «Єдині новини» зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

Єдині новини

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У 2025 році глядачі телемарафону “Єдині Новини” зібрали для Захисників та Захисниць понад 65 млн гривень. Всього, за перші 5 місяців в етері марафону було проведено 750 зборів.

Зібрані кошти, в основному, пішли на сучасні технології та транспорт.

Так, глядачі зібрали:

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понад 32 млн гривень на дрони;

понад 16 млн гривень на РЕБ;

понад 11 млн гривень на транспорт (авто/пікапи).

Крім того, українці активно підтримували збори на засоби зв’язку, тепловізори, оптику, медичне обладнання/забезпечення та захисне спорядження

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: 1+1 media, Starlight Media, «Рада», «Ми – Україна» та Inter Media Group.

За період повномасштабної війни всіма виробниками телемарафону «Єдині новини» було реалізовано десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони та інших соціальних місій. Це невід’ємна частина функціонування марафону, результати якої свідчать про небайдужість суспільства та активну участь українців в обороні своєї країни.