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Сучасні винищувачі для України та поглиблення співпраці РФ з Китаєм: головні новини ночі 15 грудня 2022

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Сучасні винищувачі для України та поглиблення співпраці РФ з Китаєм: головні новини ночі 15 грудня 2022

Фото: hvkk.tsk.tr

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 15 грудня 2022:

  • Сі Цзіньпін давно захоплюється Путіним: після 9 місяців війни Китай поглиблює відносини із РФ. Читати далі –>
  • США планують передати Україні ПРО Patriot: у Росії пригрозили "непередбачуваними наслідками". Читати далі –>
  • Захід розглядає можливість передачі Україні сучасних винищувачів — ЗМІ. Читати далі –>
  • США планують передати Україні обладнання для створення "розумних бомб" - WP. Читати далі –>
  • Російські окупанти протягом доби продовжили атакувати позиції ЗСУ в районі Бахмута: карта боїв. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
338
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