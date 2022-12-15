Сучасні винищувачі для України та поглиблення співпраці РФ з Китаєм: головні новини ночі 15 грудня 2022

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Головні новини ночі 15 грудня 2022:
- Сі Цзіньпін давно захоплюється Путіним: після 9 місяців війни Китай поглиблює відносини із РФ. Читати далі –>
- США планують передати Україні ПРО Patriot: у Росії пригрозили "непередбачуваними наслідками". Читати далі –>
- Захід розглядає можливість передачі Україні сучасних винищувачів — ЗМІ. Читати далі –>
- США планують передати Україні обладнання для створення "розумних бомб" - WP. Читати далі –>
- Російські окупанти протягом доби продовжили атакувати позиції ЗСУ в районі Бахмута: карта боїв. Читати далі –>
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