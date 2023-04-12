Які шпалери модні у 2023 році: сучасний чи позачасовий тренд

Розповідаємо, який тренд шпалер повертається у 2023 році в матеріалі ТСН.ua

Природна тема, рослинність в дизайні не втрачає популярності, але поступово видозмінюється. Як стверджують дизайнери поряд з дрібним візерунком у трояндочку в стилі прованс, в сучасних інтер'єрах стало актуально використовувати оригінальніші стилізовані варіанти квітів, будь-якої іншої рослинності, як то колосків трави, ліан, листочків, дерев, папороті, чагарників тощо.

Чому варто вибирати шпалери з квітковим чи рослинним візерунком

Квіткові шпалери надзвичайно універсальні. Незалежно від стилю вашого житла, завжди знайдуться шпалери з квітковим малюнком, які підійдуть до інтер'єру і вам до смаку. Квіткові шпалери можуть створити чудову атмосферу в приміщенні, збагатити простір природним кольором, формою та красою.

За допомогою квіткових, рослинних шпалер можна створити як яскравий., так і простий, елегантний інтер'єр як в традиційних, так і в сучасних приміщеннях. Тому дизайнери зазначають, що шпалери з квітковим та рослинним орнаментом залишаються в тренді та на сьогодні.

Зверніть увагу на класичні квіти

Дизайнери пропонують звернути увагу на шпалери із класичними квітами, які надають помешканню романтики та вишуканості

квіткові шпалери \Фото V&A

Щоб класичний квітковий візерунок вписався в інтер'єр, дизайнери пропонують внести зміни в дизайн кімнати, щоб вона не виглядала органічною. Наприклад, пофарбувати елементи кімнати у відповідний шпалерам колір. Як показано тут, камін був пофарбований у відтінок зеленого, відповідний відтінку листя на шпалерах, таким чином вийшов по-справжньому барвистий та цілісний дизайн.

Рослинний спокійний дизайну шпалер

Шпалери з квітковим орнаментом не обов'язково повинні бути яскравими та насиченими. Для спокійного стилю кімнати актуальними будуть і делікатні та витончені дизайни шпалер, ось як, наприклад, такі — шпалери, на яких зображені гілочки квітів. Вони привнесли в простір відчуття руху, виглядають так, ніби підіймаються до стелі, а стебла наче колише легкий весняний вітерець.

Актулаьні шпалери у 2023 \Фото V&A

Квіткові шпалери для створення художньої експозиції

Не обов'язково обклеювати шпалерами всю стіну, виберіть обрамлення частин шпалер гладкими панелями, завдяки чому кожна обклеєна шпалерами ділянка буде виглядати як окремий витвір мистецтва.

Шпалери модні у 2023 \Фото V&A

Квіткові шпалери для інтер'єру в стилі кантрі

Якщо ви прагнете створити сільський стиль кантрі, використовуйте шпалери із квітковим малюнком. Завдяки продуманим гамам різних принтів і інтенсивності кольорів, використаних на шпалерах, в постільній білизні та в жалюзях простір виглядає збалансованим та спокійним.

Модні шпалери 2023 року \Фото V&A

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