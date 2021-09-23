Сучасний заклад із підвищеними заходами безпеки: Мін'юст планує створити окремі в'язниці для "злодіїв у законі"

Перші такі установи можуть з'явитися в Україні вже наступного року.

Уже наступного року в Україні може з'явитися спеціальна в'язниця, де ізолюють кримінальних "авторитетів" — так званих "злодіїв у законі". Зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ продумуються підходи до організації такого закладу.

Про це телеканалу "Дом" повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона наголосила, що "злодії в законі" небезпечні як на волі, так і в тюрмах, оскільки користуються величезним впливом.

"Дійсно, вони небезпечні як на волі для нас усіх, так і в місці несвободи стають небезпечними суб'єктами. Вони все одно мають вплив. У злочинній ієрархії вони посідають високе положення, тому хтось уважає, що служить їм, виконуючи їхні накази. Це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, або впливати на інших людей, які відбувають там покарання", — пояснила Висоцька.

Можуть кримінальні "авторитети" впливати й на адміністрацію в'язниць. Саме тому "злодіїв у законі" так важливо ізолювати, щоби виключити цей вплив, а для цього потрібні спеціальні можливості, техніка.

"Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, спеціальний режим, за якого вони просто не зможуть цього робити. І тут комплекс заходів: з одного боку — посилені технічні засоби, наприклад, та сама глушильна апаратура з мобільним зв'язком і т.п. Вона стоятиме поки в окремих (колоніях - Ред.), тому що, щоби поширити цей досвід на всі 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як "злодій у законі", — уточнила заступниця міністра.

Зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ продумуються підходи до організації такого закладу. Уже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для "злодіїв у законі".

За словами Висоцької, з огляду на специфіку такого "контингенту", умови утримання "авторитетів" у подібних установах будуть відповідним чином організовані.

"Саме тому така висока вимога передусім до безпеки, до технічної безпеки такої установи. Це камерний тип утримання, а не просто "гуртожиток", де всі можуть перебувати разом. Це ізольовані приміщення, а для держави дорожче утримувати такі установи. Це технічні засоби — відеозв'язок, відеоспостереження, відеореєстратори для персоналу, щоб уникнути конфліктів. Це повинен бути сучасний заклад", — резюмувала вона.

Нагадаємо:

Новини України: Зеленський ухвалив санкції проти "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання