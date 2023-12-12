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Суцільне "відновлення": у Маріуполі на вулицях обірвані кабелі й багнюка, але росіяни бездіють

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Суцільне "відновлення": у Маріуполі на вулицях обірвані кабелі й багнюка, але росіяни бездіють

Ситуація у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

На жаль, ситуація у місті критична.

У Маріуполі люди скаржаться на відсутність роботи комунальних служб. Окупанти не можуть вирішити аварійні ситуації. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Ситуація у Маріуполі / ©
Ситуація у Маріуполі

Деталі

За даними міськради, містяни повідомляють про проблеми:

  • на вулиці Троїцькій, 77 – там вже кілька діб аварійний стовп утримується кабелем, служби не реагують на звернення жителів;
  • по провулку Новгородському – прямо перед приватними будинками лежить під напругою високовольтний кабель, мешканці бояться виходити з домівок;
  • по бульвару Шевченка – всюди бруд та калюжі, через які маріупольцям доводиться йти, щоб потрапити до садочка №163. 

Маріупольці змушені водити дітей до садочків через калюжі й багнюку

Маріупольці змушені водити дітей до садочків через калюжі й багнюку

"Поклали дошки, нібито зробили місток, які потонули в цьому ж бруді! Щодня діти ходять у сад, поки туди пройдеш, брудний просто з ніг до голови!", – констатують мешканці міста.

Раніше зазначалося, що Маріуполь – на межі гуманітарної катастрофи.

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Дата публікації
Перегляди
105
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