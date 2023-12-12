Суцільне "відновлення": у Маріуполі на вулицях обірвані кабелі й багнюка, але росіяни бездіють

На жаль, ситуація у місті критична.
У Маріуполі люди скаржаться на відсутність роботи комунальних служб. Окупанти не можуть вирішити аварійні ситуації.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Деталі
За даними міськради, містяни повідомляють про проблеми:
- на вулиці Троїцькій, 77 – там вже кілька діб аварійний стовп утримується кабелем, служби не реагують на звернення жителів;
- по провулку Новгородському – прямо перед приватними будинками лежить під напругою високовольтний кабель, мешканці бояться виходити з домівок;
- по бульвару Шевченка – всюди бруд та калюжі, через які маріупольцям доводиться йти, щоб потрапити до садочка №163.
"Поклали дошки, нібито зробили місток, які потонули в цьому ж бруді! Щодня діти ходять у сад, поки туди пройдеш, брудний просто з ніг до голови!", – констатують мешканці міста.
Раніше зазначалося, що Маріуполь – на межі гуманітарної катастрофи.
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