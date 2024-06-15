Суцільне "відновлення": який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь (фото, відео)

Попри усі обіцянки щодо "відновлення", Маріуполь залишається напівзруйнованим. Єдине, що ворог дійсно робить – зводить іпотечні будинки для росіян.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

Як пишуть у міськраді, від Будинку звʼязку у самому центрі Маріуполя залишилися майже одні стіни. Така ж ситуація з управлінням порту. Обидві будівлі ніби-то "ремонтують", але насправді вони занедбані.

Зруйнований Маріуполь

"Не впізнати й центр Маріуполя. По вулиці Куїнджі, біля Драмтеатру, досі зруйновані історичні будівлі. Окупантам до них байдуже, адже у них інша мета – заробити у захопленому місті гроші. Тож єдине, що вони дійсно роблять – іпотечні будинки для росіян", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у соціальних мережах обговорюють завершення будівництва ворожої залізниці, яка з’єднає російський Ростов на Дону та окупований Маріуполь. Завершення будівництва цього об’єкту може стати черговою загрозою для наших військових, бо у разі наявності транспортного сполучення суходолом, окупанти зможуть набагато швидше постачати на фронт озброєння, техніку та живу силу.

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