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Суцільне "відновлення": який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь (фото, відео)

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Суцільне "відновлення": який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь (фото, відео)

Зруйнований Маріуполь

Окупанти принесли місцевим жителям лише страждання та занепад.

Попри усі обіцянки щодо "відновлення", Маріуполь залишається напівзруйнованим. Єдине, що ворог дійсно робить – зводить іпотечні будинки для росіян.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

Як пишуть у міськраді, від Будинку звʼязку у самому центрі Маріуполя залишилися майже одні стіни. Така ж ситуація з управлінням порту. Обидві будівлі ніби-то "ремонтують", але насправді вони занедбані. 

Зруйнований Маріуполь / ©
Зруйнований Маріуполь

"Не впізнати й центр Маріуполя. По вулиці Куїнджі, біля Драмтеатру, досі зруйновані історичні будівлі. Окупантам до них байдуже, адже у них інша мета – заробити у захопленому місті гроші. Тож єдине, що вони дійсно роблять – іпотечні будинки для росіян", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у соціальних мережах обговорюють завершення будівництва ворожої залізниці, яка з’єднає російський Ростов на Дону та окупований Маріуполь. Завершення будівництва цього об’єкту може стати черговою загрозою для наших військових, бо у разі наявності транспортного сполучення суходолом, окупанти зможуть набагато швидше постачати на фронт озброєння, техніку та живу силу.

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