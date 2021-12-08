Суцільний головний біль: в українському акаунті Twitter потролили Росію

Опублікована картинка стала відповіддю на ескалацію напруги з боку РФ біля кордонів України.

Під час онлайн-саміту президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, який відбувався у вівторок, 7 грудня, на офіційному акаунті України в Twitter з’явилася “медична” ілюстрація, якою натякнули на важке сусідство із РФ.

На англомовній картинці, опублікованій в соцмережі, описано різновиди головного болю.

Також читайте Сценарій відомий ще від 2014 року: Росія посилила дезінформаційну кампанію проти України

Перші три зображення показують ділянку голови, в якій відчувається біль під час захворювання — мігрені, гіпертонії та стресі. Четверта — демонструє “суцільний головний біль”, яким для України є сусідство із Російською Федерацією.

У коментарях найбільше підтримки ця картинка викликала з боку користувачів у Фінляндії, де ще пам’ятають агресію з боку сусідньої країни під час “Зимової війни” 1939-40 років.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс закликав Росію припинити ескалацію та зменшити напругу на кордонах з Україною.

Читайте також: