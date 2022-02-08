Суд арештував 14 російських літаків, які незаконно літали до окупованого Криму

Обвинувачення стосуються щонайменше 37 російських авіакомпаній, які здійснювали регулярні авіаперевезення до Криму.

Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які літали до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа" та з нього і таким чином були знаряддям вчинення злочинів", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що російська авіакомпанія "Газпром авіа" незаконно використовувала 14 пасажирських літаків для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів. Обвинувачення стосуються щонайменше 37 російських авіакомпаній, які здійснювали регулярні авіаперевезення до Криму.

Повідомляється, що загалом за клопотанням прокуратури автономії накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого українського півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Нагадаємо, спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, Україна може "атакувати Росію" заради повернення українського Криму, який до того ж сама РФ і незаконно окупувала.

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