Суд арештував чимало особистих речей вбитої Фаріон: що цікавого вилучили слідчі

У Львові Галицький районний суд арештував низку особистих речей ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня.

Про це йдеться у судових матеріалах від 22 липня, повідомляють "Українські новини".

Майно загиблої Фаріон арештували за запитом слідчих. Йдеться про речі, що вилучили 19 липня під час проведення огляду ординаторської відділення невідкладної медичної допомоги лікарні.

Зокрема, було арештовано жіночу шкіряну сумку бежевого кольору. У ній містився мобільний телефон Samsung чохлі фіолетового кольору, паспорт для виїзду за кордон, набір для шиття, звʼязку із п'яти ключів із чохлом рожевого кольору, чохол синього кольору з окулярами, гребінець, ручку, олівець, звʼязка із двох ключів з магнітним ключем та брелком, зарядний пристрій, щітку для волосся рожевого кольору, гаманець із принтом чорно-білого кольору, банківську картку.

Арешт накладено на гроші. Зокрема, на дві купюри номіналом 100 доларів, чотири купюри номіналом 20 євро, одну купюру номіналом 50 євро, одну купюру номіналом 5 євро, дві купюри номіналом 500 грн тощо. Арештована також косметичка із надписом "Clinique", у якій серед іншого були дзеркало, помада, таблетки. Окрім того, у поліетиленовому пакеті були жіноча білизна, шорти, майка та шкіряні босоніжки.

Суд арештував валізу з речами професорки. Зокрема, у ній були кофта, дві пари шльопанців, три книги, сукні, сорочка, кілька майок, косметичка із засобами особистої гігієни, пенал білого кольору із лікарськими препаратами тощо.

Нагадаємо, раніше у підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка провели обшук і вилучили чимало особистих речей. Серед вилученого майна – дві пари кросівок, ноутбук та телефон.

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