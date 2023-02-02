Суд арештував закупівельника Міноборони, звільненого після скандалу з продуктами для ЗСУ

Суд арештував ексдиректора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.
Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Експосадовця взяли під варту, однак суд дав Хмельницькому можливість вийти під заставу. Йдеться, ймовірно, про суму 26 мільйонів гривень.
Однак прокуратура офіційно не розголошує суму застави. У відомстві лише заявили, що вважають таку суму замалою і тому вже оскаржили таке рішення.
Слід зазначити, що Хмельницького підозрюють у масштабному "відмиванню коштів" на посаді директора департаменту державних закупівель Міноборони.
Нагадаємо, раніше директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади через скандал із продуктовими закупівлями Міноборони.
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