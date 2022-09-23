Суд дозволив арештувати двох ексміністрів часів Януковича за підготовку "Харківських угод"

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу, та міністру закордонних справ часів Януковича Костянтину Грищенку.

Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку "Харківських угод". Зараз вони перебувають у розшуку.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України", - зазначають в прокуратурі.

Наразі підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України. Їх оголосили у розшук.

Підозри за "Харківські угоди": двом ексміністрам закидають державну зраду

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