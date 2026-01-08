ТСН у соціальних мережах

Суд дозволив нардепу Шуфричу вийти під заставу: сума вражає

Син Шуфрича сподівається, що соратники батька внесуть за нього заставу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Нестор Шуфрич у залі суду

Суд ухвалив рішення звільнити з під варти нардепа Нестора Шуфрича під заставу в 33 мільйони 280 тисяч гривень.

Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Про це повідомив ТСН адвокат Шуфрича Віктор Карпенко.

За словами Карпенка, захисту Шуфрича поки невідомо, коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі.

«Це ж сталося у вівторок, а сума не маленька», — додав адвокат.

У свою чергу, син нардепа Олександр Шуфрич, повідомив виданню, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька. Однак Олександр Шуфрич не має сумнівів, що заставу за батька внесуть.

«Я більш ніж упевнений, що якщо рішення прийнято і воно вступило в законну силу, то, звичайно, у батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників», — пояснив Олександр Шуфрич.

На думку сина політика, його батька вже надто довго тримають у СІЗО.

«Навіть якщо суд буде тривати, нехай мій батько ходить на нього з дому. Два з половиною роки бути в СІЗО, це задовго по всім абсолютно правовим нормам. Тому таке рішення достатньо логічне», — резюмував Олександр Шуфрич.

Зазначимо, що інші захисники Шуфріча відмовились коментувати виданню перебіг справи, порадивши слідкувати за оновленнями в реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері. Від вересня 2023 року політик перебуває у СІЗО.

Однак попри те, що розслідування та суди проти нього тривають, політик не втратив свого мандату і формально залишається народним депутатом України.

