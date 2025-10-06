Суд конфіскував елітні авто у родичів ексвійськкома Харківського ТЦК: подробиці

Lexus NX (ілюстративне фото) / © Associated Press

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів, які належали родичам колишнього керівника районного ТЦК у Харкові. Правоохоронці встановили, що цими активами фактично користувалася родина фігуранта.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

ВАКС частково задовольнив позов прокурора про визнання майна необґрунтованим та його конфіскацію. Суд постановив стягнути в дохід держави таке майно:

Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску. Суд визнав цей автомобіль необґрунтованим активом та постановив стягнути його вартість на день купівлі — 1 598 030 гривень. Lexus NX200. Цей автомобіль, зареєстрований на тещу посадовця, ВАКС також визнав необґрунтованим активом та постановив стягнути його у дохід держави.

Вартість конфіскованого Lexus NX200 на ринку, залежно від року випуску та комплектації, може сягати від 900 тисяч до 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, ще раніше ми писали, що у родини колишнього керівника Харківського обласного ТЦК можуть конфіскувати два елітних авто. Прокурор звернувся з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Тоді йшлося про елітні автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску).

Раніше повідомлялося, колишній керівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі.