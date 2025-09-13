Суд може зобов’язати виплачувати аліменти непрацездатним батькам: роз’яснення Мін’юсту

Аліменти для непрацездатних / © iStock

В Україні повнолітні діти зобов’язані утримувати батьків, які не можуть працювати та потребують матеріальної допомоги. У деяких випадках суд може змусити виплачувати аліменти.

Про це йдеться в роз’ясненні Мін’юсту.

Обов’язок дорослих дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено у статті 51 Конституції України. Також у Сімейному кодексі України визначено, що повнолітні діти зобов’язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу.

Якщо цей обов’язок не виконується, суд може стягнути з дітей кошти на покриття витрат, пов’язаних із доглядом.

Щоправда, право на аліменти від дітей мають лише ті батьки, які не забезпечені прожитковим мінімумом. Також це право не поширюється на батьків, які були позбавлені батьківських прав або ухилялися від виконання батьківських обов’язків.

Потреба у матеріальній допомозі визначається в кожному конкретному випадку залежно від матеріального становища батьків. До уваги беруться отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність у батьків майна, що може приносити дохід тощо.

Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред’явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків

Також суд може зобов’язати дитину з достатнім доходом компенсувати витрати на лікування чи догляд за тяжкохворими батьками або особами з інвалідністю — одноразово чи протягом певного строку.

