Суд над матір'ю, яка втопила у водоймі своїх малолітніх дітей: яке рішення ухвалено

До набрання чинності ухвали жінка перебуває у закладі, який виключає її небезпечну поведінку.

Мати, яка втопила у водоймі своїх малолітніх дітей, відправили психіатричного закладу із суворим наглядом. Рішення ухвалив Кузнецовський міський суд, задовольнивши клопотання прокурора Вараської окружної прокуратури.

Про е повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Нагадаємо, матір, яка втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі на Рівненщині влітку 2023 року, слідчі визнали неосудною. Правоохоронці скерували матеріали до суду, аби примусово помістити жінку до психіатричного закладу.

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