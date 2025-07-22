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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Суд над посадовцем НАБУ: Магамедрасулову обрали запобіжний захід

Прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Суд над посадовцем НАБУ: Магамедрасулову обрали запобіжний захід

У Києві триває суд у одного із керівників детективів Національного антикорупційного бюро / © Суспільне

Сьогодні, 22 липня, у Києві під час закритого засідання суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову. Його триматимуть під вартою до 16 вересня без права внесення застави.

Про це йдеться у повідомленні «Суспільного».

Захист заявляє, що ухвала незаконна та подаватиме апеляцію.

За даними правоохоронців, він мав звʼязки з РФ та обговорював із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі.

Магамедрасулова затримали під час обшуків в НАБУ 21 липня.

Що встановили слідчі

Раніше повідомлялося про те, що Магамедрасулов був посередником у продажі партій технічних конопель, що вирощував його батько, до республіки Дагестан. Також перевіряється інформація про можливі контакти посадовця з російськими спецслужбами, зокрема щодо передачі їм закритої інформації про заплановані слідчі дії.

Йшлося і про те, що Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ і, за інформацією слідства, має вплив на діяльність НАБУ.

Попри свою посаду та відповідальність за роботу у прифронтових регіонах, Руслан Магамедрасулов майже постійно перебував у Києві, а нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де провів кілька тижнів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю НАБУ про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Слідчі продовжують розслідування для встановлення всіх обставин справи.

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