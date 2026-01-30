Суд обрав ексочільнику ДПСУ Дейнеку запобіжний захід

Ексочільник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко / © Сергій Дейнеко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексочільнику Держприкордонслужби України Сергію Дейнеку у вигляді застави в 10 млн грн. Посадовця підозрюють у систематичному отриманні хабарів за безперешкодний перетин кордону.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Колишньому голові ДПСУ визначено запобіжний захід у вигляді застави на суму 10 млн грн. Екскерівнику відділу одного з пунктів пропуску ДПСУ призначено заставу в розмірі 2 млн грн.

На обох підозрюваних покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вони зобов’язані з’являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не залишати територію України без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також утримуватися від спілкування з іншими фігурантами провадження, свідками та будь-якими особами щодо обставин справи.

Крім того, підозрювані мають передати на зберігання до уповноважених органів закордонні паспорти та інші документи, що дають право на перетин кордону.

Встановлений термін дії покладених обов’язків — до 30 березня 2026 року.

В чому підозрюють Сергій Дейнека?

Нагадаємо, 4 січня президент Володимир Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ, яку той обіймав від 2019 року. Водночас екс-керівника служби було призначено радником очільника МВС Ігоря Клименка.

22 січня НАБУ та САП провели обшуки в Дейнека. Джерела інформували, що слідчі дії пов’язані зі справою про хабарі від контрабанди сигарет до ЄС через закарпатські пункти пропуску.

Згодом у НАБУ повідомили, що викрили ексголову ДПСУ та його підлеглих на систематичних хабарях за контрабанду сигарет. За даними слідства, 2023 року посадовці організували схему безперешкодного перетину кордону для авто з підробленими дипломатичними номерами та родичами дипломатів як пасажирами, щоб уникнути оглядів. За проїзд кожної фури прикордонники отримували по 3000 євро, загалом задокументовано отримання щонайменше 204 тис. євро.