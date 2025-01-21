Суд обрав запобіжний захід для ексведучого-пропагандиста

Сам Назаров назвав це рішення несправедливим і заявив, що має намір його оскаржувати.

Соломʼянський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для журналіста та ексведучого телеканалів “Наш” і NewsOne Макса Назарова (Максима Діордіці). Його взято під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Про це повідомила кореспондентка "Радіо Свобода".

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наполягала на триманні під вартою без права застави. Захист Назарова, своєю чергою, просив про особисте зобов’язання або домашній арешт.

Сам Назаров назвав це рішення несправедливим і заявив, що має намір його оскаржувати.

“Жодного разу, ніколи в своєму житті ні морально, ні якимось іншим чином не зраджував Україні, ні своїм принципам, ні Конституції. Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України, працював на благо України”, — заявив він під час судового засідання.

Також Назаров додав, що журналісти не несуть відповідальності за висловлювання гостей в ефірі.

Нагадаємо 18 січня СБУ вручила підозру проросійському блогеру, екс-ведучому каналів Медведчука і Мураєва Максу Назарову.