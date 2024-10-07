Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Суд обрав запобіжний захід для очільниці Хмельницької МСЕК: що відомо

Суд обрав запобіжний захід для очільниці Хмельницької МСЕК: що відомо

Фото: pixabay.com

У Тетяни Крупи вилучили майже 6 мільйонів доларів.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Нагадаємо, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатці від Слуги народу з Хмельницького Тетяні Крупі, у якої вилучили майже 6 мільйонів доларів.

"Клепали" фальшиві інвалідності! Бізнес на мільйони в МСЕК!

"Клепали" фальшиві інвалідності! Бізнес на мільйони в МСЕК!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація