Суд обрав запобіжний захід для очільниці Хмельницької МСЕК: що відомо

У Тетяни Крупи вилучили майже 6 мільйонів доларів.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Нагадаємо, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатці від Слуги народу з Хмельницького Тетяні Крупі, у якої вилучили майже 6 мільйонів доларів.

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