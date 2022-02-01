Суд обрав запобіжний захід другому фігуранту, який планував масові заворушення в Києві

Суд обрав запобіжний захід другому фігуранту, який планував масові заворушення в Києві

Особу підозрюваного наразі не повідомляють.

Печерський районний суд у Києві обрав запобіжний захід ще одному фігуранту планування масових заворушень в Києві.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 1 лютого обрав колишньому полковнику поліції Юрію Голубану, підозрюваному в організації масових заворушень в Україні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внесення застави.

У Нацполіції кажуть, що другому фігуранту суд призначив такий самий запобіжний захід. Особу підозрюваного наразі не повідомляють.

"На час розслідування підозрювані в плануванні масових заворушень перебуватимуть під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня поліція затримала групу людей, які планували масові заворушення в центрі Києва. За версією правоохоронців, організатори планували залучити близько п'яти тисяч осіб, яким обіцяли від 800 доларів до 2,5 тис. доларів винагороди, залежно від "видів робіт". Серед порушників мали бути, зокрема, 1,5 тис. "тітушок", яким пропонували влаштувати сутички з поліцейськими, палити шини і використовувати салюти й вогнегасники.

У Києві затримали групу осіб, яка планувала інсценувати кровопролиття під Офісом президента

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