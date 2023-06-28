Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради: деталі

ВАКС арештував з правом внесення застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку, якого підозрюють в отриманні хабара від підприємця.

Про це передає пресслужба суду.

Головка взяли під варту на 60 діб, до 26 серпня 2023 року включно, із альтернативною заставою у 805 тисяч грн.

У разі внесення застави на Головка покладатимуться обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу і повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

"Головко на суді казав, що це була дика підстава і провокація. Він сприймав всі події в контексті надання підприємцем Ярмоленком добровільної волонтерської допомоги", – зазначають у Центрі протидії корупції.

Одному із колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, 26 червня правоохоронці заарештували голову Тернопільської облради Михала Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА – Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у великих розмірах.

За інформацією слідства, вони вимагали як хабар майже 1,8 млн грн у власника підприємства.

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