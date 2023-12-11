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Суд обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранату помічникові Залужного

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Суд обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранату помічникові Залужного

Суд / Ілюстративне фото / Фото: iStock

Слідчі дії тривають.

Суд обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранату помічникові Залужного. Йдеться про особисте зобов'язання.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі "Українській правді". 

Деталі

Зазначається, що офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у селі Чайки на Київщині внаслідок необережного поводження з гранатою загинув військовий, помічник головнокомандувача Валерія Залужного.

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Дата публікації
Перегляди
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