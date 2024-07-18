Суд обрав запобіжний захід прокурору, спійманому з хабарем у 170 тис. дол.

Прокурор щонайменше два місяці проведе в СІЗО.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору з Офісу генпрокурора, викритому на одержанні 170 тис. дол. хабаря за рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково підтримав позицію САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

Якщо за прокурора буде внесена застава, на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду;

повідомляти слідчому, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів держвлади закордонні паспорти;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що працівники НАБУ та САП викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні хабаря у 170 тис. дол. Одного з прокурорів затримали після одержання неправомірної вигоди.

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