Суд обрав запобіжний захід прокурору, спійманому з хабарем у 170 тис. дол.

Прокурор щонайменше два місяці проведе в СІЗО.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору з Офісу генпрокурора, викритому на одержанні 170 тис. дол. хабаря за рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд частково підтримав позицію САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.
Якщо за прокурора буде внесена застава, на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися із Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчому, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів держвлади закордонні паспорти;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що працівники НАБУ та САП викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні хабаря у 170 тис. дол. Одного з прокурорів затримали після одержання неправомірної вигоди.
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