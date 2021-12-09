Суд обрав запобіжний захід ще двом учасницям побоїща на шкільному стадіоні в Запоріжжі

Дві нападниці перебуватимуть під домашнім арештом.
У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід двом дівчатам, які били школярок на одному зі шкільних стадіонів 22 листопада.
Про це повідомляє ZaБор.
Судові засідання за фактом жорстокого побиття проходили 8 та 9 грудня у Запоріжжі. Вчора до СІЗО на 60 діб відправили "організаторку" побиття школярок. Сьогодні, 9 грудня, ще двох дівчат, які брали участь у побитті, відправили під нічний домашній арешт.
Стосовно "оператора", який знімав побоїще на камеру, звинувачення поки що не висунули - поліцією вивчаються матеріали справи.
Нагадаємо, подія сталася у Шевченківському районі на стадіоні школи №12. Було побито трьох дівчат через те, що одна з них начебто цілувалася з хлопцем однієї із нападниць.
Відео побиття на одному із місцевих телеграм-каналів опублікували 6 грудня.
Після побиття батьки потерпілих дівчат звернулися до правоохоронців.
Попередньо подію у поліції кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), але пізніше кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрили ще одну справу ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Запоріжжі банда підлітків улаштувала розправу над трьома школярками. Увечері на шкільному стадіоні їх катували майже півтори години.
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