Суд обрав запобіжний захід ще двом учасницям побоїща на шкільному стадіоні в Запоріжжі

Дві нападниці перебуватимуть під домашнім арештом.

У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід двом дівчатам, які били школярок на одному зі шкільних стадіонів 22 листопада.

Про це повідомляє ZaБор.

Судові засідання за фактом жорстокого побиття проходили 8 та 9 грудня у Запоріжжі. Вчора до СІЗО на 60 діб відправили "організаторку" побиття школярок. Сьогодні, 9 грудня, ще двох дівчат, які брали участь у побитті, відправили під нічний домашній арешт.

Стосовно "оператора", який знімав побоїще на камеру, звинувачення поки що не висунули - поліцією вивчаються матеріали справи.

Нагадаємо, подія сталася у Шевченківському районі на стадіоні школи №12. Було побито трьох дівчат через те, що одна з них начебто цілувалася з хлопцем однієї із нападниць.

Відео побиття на одному із місцевих телеграм-каналів опублікували 6 грудня.

Після побиття батьки потерпілих дівчат звернулися до правоохоронців.

Попередньо подію у поліції кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), але пізніше кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрили ще одну справу ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Запоріжжі банда підлітків улаштувала розправу над трьома школярками. Увечері на шкільному стадіоні їх катували майже півтори години.

Читайте також: