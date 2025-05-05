Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову

Андрій Смирнов

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Суд визначив запобіжний захід ексзаступнику керівника ОПУ Андрію Смирнову. Його триматимуть під вартою.

Про це повідомила кореспондентка «Суспільного».

Позиція Смирнова

Раніше колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов прокоментував нові підозри проти себе. Він назвав їх «лайфгаком від НАБУ та САП, як ловити «велику рибу».

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«Коли в тебе закінчуються всі строки розслідування по справі (незаконне збагачення), а перспектива доказування слабка, то: вручай нову підозру за начебто фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди три роки тому. Додавай докупи легалізацію коштів, отриманих начебто злочинним шляхом. Теж три роки тому. Пиши пости у мережах про викриття на одержанні хабаря, що протирічить ними же написаним повідомленням про підозру», — зазначає колишній заступник Єрмака.

Він анонсував, що згодом може написати великий текст, в якому спростує усі звинувачення проти себе.

Нагадаємо, Смирнова підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великих розмірах.