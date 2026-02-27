ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
183
2 хв

Суд обрав запобіжний захід топпосадовцю Повітряних сил: що він накоїв

Командувач логістики Повітряних сил опинився під вартою через зухвалу корупційну схему у махінаціях на оборонному будівництві.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Командувача логістики ПС ЗСУ заарештували у справі про корупцію на укриттях.

Командувача логістики ПС ЗСУ заарештували у справі про корупцію на укриттях. / © Радіо Свобода

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно).

Як альтернативу суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 6 988 800 грн. Зазначається, що засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотали як сторона обвинувачення, так і сторона захисту.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть такі обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

  • не відлучатися за межі своєї області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

  • здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд до України;

  • носити електронний засіб контролю.

Корупція на укриттях для літаків

Раніше у цій самій справі суд взяв під варту іншого підозрюваного — керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка.

Нагадаємо, корупційна справа стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків. Згадуваним особам інкримінують корупцію під час будівництва захисних збірно-розбірних аркових конструкцій вартістю 1,4 млрд грн.

