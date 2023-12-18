Суд передав державі майно рівненського військкома вартістю майже 52 млн гривень: фото, відео

Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.

За матеріалами ДБР суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн. Зокрема це:

земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

сім будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.

Розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити його злочинну діяльність. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів рівненського військкома.

У справі щодо побиття солдата посадовець підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило Сергію Луцюку про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду.

Воєнкому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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