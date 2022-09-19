Суд на Полтавщині покарав рецидивістку, яка в Instagram торгувала радянською атрибутикою: що у неї знайшли

Рецидивістка після низки крадіжок і шахрайств продавала в Instagram бюсти, скульптури й барельєфи із зображенням Леніна, Сталіна та Дзержинського, а також іншу радянську атрибутику. Їй призначили три роки умовно.

Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2022-го правоохоронці знайшли сторінку підсудної в Instagram, де вона продавала предмети з комуністичною символікою. Зокрема, у списку були:

блокнот з написом на палітурці "И. В. Сталин 100 лет со дня рождения 1879-1979" та зображенням Й. В. Сталіна

скульптура В. І. Леніна;

барельєф із зображенням Леніна;

червоний прапорець із гербом СРСР;

червоний прапорець із зображенням "голуба миру" та гасла "МИРУ МИР";

бюст Ф. Е. Дзержинського;

шеврон ПДВ СРСР — атрибутика радянської армії із червоною п’ятикутною зіркою, серпом і молотом;

кокарда та пілотка радянської армії.

Проти жінки відкрили кримінальне провадження, після чого в неї провели обшук. У помешканні знайшли частину предметів зі списку. Їй вилучили й передали на експертизу.

За висновками фахівців, вилучені гіпсова скульптура й статуетка Леніна, пілотка із зіркою, кокарда, прапори та блокнот із зображенням Сталіна мають ознаки символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Підозрювана визнала провину. Суд призначив їй 3 роки ув’язнення з конфіскацією майна, від відбування яких звільнили з іспитовим терміном 1 рік.

Усі вилучені радянські атрибути суддя постановив знищити. Вирок набуде законної сили за 30 днів.

Як виявилося, підсудна вже мала проблеми із законом. 16 років тому за крадіжку та шахрайство вона отримала 3 роки умовно. За 4 роки суд призначив уже 5 реальних років ув’язнення з конфіскацією всього майна за крадіжку та зберігання наркотиків.

У 2014 році жінку амністували, але наступного року суд призначив жінці ще 1 рік умовно за зберігання наркотиків без мети збуту.

У 2017 роках вона скоїла крадіжки, за які її спершу оштрафували, а потім отримала до 1,5 року умовно. У травні 2019-го жінка отримала ще рік умовно за зберігання наркотиків без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ). Те саме ще за рік — рік умовно за наркозлочин.

У січні 2021-го отримала ще 2 роки умовного обмеження волі за крадіжки. На сьогодні, вважається, що усі попередні судимості вона погасила.

Нагадаємо, на будівлі залізничного вокзалу в Одесі банером закрили радянську символіку та назву міста.

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