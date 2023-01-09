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Суд покарав ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проросійський допис

Суд покарав ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проросійський допис

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Суд покарав ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проросійський допис

Фото: pochaev.org

Йому слід заплатити штраф і оплатити за проведені судові експертизи.

Ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП оштрафували за допис у соцмережі, який був російською мовою і містив ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Церковник, який родом із Почаєва, отримав 8,5 тис. грн штрафу.

Про це свідчить вирок Кременецького райсуду Тернопільської області.

Як з’ясували слідчі, архієпископ ще в листопаді 2019 року зареєстрував у Facebook акаунт під вигаданим псевдонімом і опублікував допис російською мовою.

Текст самої публікації у не вказується у вироку, але судово-лінгвістична експертиза встановила, що публікація містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Засідання у цій справі відбулось 4 січня. Суддя визнала церковника винним у порушенні ч.1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі). Оскільки підсудний співпрацював зі слідством й уклав угоду про винуватість, йому призначили не надто суворе покарання - 8,5 тис. грн штрафу.

Крім того, священник повинен заплатити 9 тис. грн за проведені експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними ZAXID.NET, йдеться про 58-річного Йова Смакоуза.

Нагадаємо, кількома днями раніше Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ Московського патріархату.

Усе, що відомо про підсанкційних священнослужителів, читайте тут.

Як повідомлялося, 3 січня поблизу Дніпра священник УПЦ МП з кулаками накинувся на місцевих.

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Дата публікації
Перегляди
359
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