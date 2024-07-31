Суд покарав ворожого розвідника оборони Південноукраїнської АЕС: який вирок той отримав

Зловмисник передавав ворогу інформацію про розташування військ, які охороняли та обороняли електростанцію.

Суд визнав винним 36-річного жителя Южноукраїнська, який розвідував для ворога оборону Південноукраїнської АЕС та отримував за це гроші.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, та ухвалив для нього вирок у вигляді восьми років ув’язнення.

Прокурор довів у суді, що проросійськи налаштований зловмисник передавав через Telegram інформацію про розташування військових, які охороняли та обороняли Південноукраїнську АЕС. Зокрема, поплічник ворога фотографував блокпости Сил оборони в Южноукраїнську. Зображення разом із координатами чоловік надсилав представнику Росії. За виконання цих завдань зловмисник отримував грошову винагороду.

Правоохоронці зупинили злочинну діяльність українця у червні 2023 року. Після цього він перебував під вартою в очікуванні судового вироку.

До слова, СБУ в Харкові затримала російського шпигуна, який "полював" на таємну документацію України та готував нову атак по регіону.

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