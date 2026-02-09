ТСН у соціальних мережах

Суд посадив за ґрати нардепа Гунька: що він накоїв

Анатолій Гунько проведе наступні 4 роки за ґратами через корупційну схему із землями Академії аграрних наук.

Народний депутат Анатолій Гунько

Народний депутат Анатолій Гунько / © Facebook / Анатолій Гунько

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку у справі народного депутата Анатолія Гунька, засудивши його до 4 років ув’язнення. Політика визнали винним у отриманні 85 тис. дол. за махінації з державними землями. Окрім того, на засудженого чекає повна конфіскація майна.

Про це повідомила Служба безпеки України, не називаючи імені політика, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Гунька.

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним обвинувальний вирок нардепу, якого викрили на корупційних махінаціях із землею. Суд остаточно призначив йому покарання у вигляді 4 років ув’язнення.

Правоохоронці затримали парламентаря у серпні 2023 року під час отримання хабаря у розмірі 85 тис. дол.

Суть злочину Гунька

Під час досудового розслідування встановлено, що за ці кошти політик пообіцяв столичному підприємцю сприяти передаванню в користування державних земельних ділянок, які перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України.

Для вирішення земельного питання нардеп запевняв бізнесмена у можливості залучити власні зв’язки в органах держвлади.

За сукупністю доказів суд визнав народного обранця винним у зловживанні впливом.

Деталі вироку для нардепа

Окрім позбавлення волі, засудженого на три роки позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування, а також бути обраним до них. Суд також ухвалив рішення про конфіскацію всього майна, що належить політику на праві власності.

Нагадаємо, у березні 2025 року ВАКС засудив Гунька до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна за отримання 85 тис. дол. хабаря. Нардеп тоді визнав факт отримання грошей, але заявив про провокацію та анонсував оскарження вироку в апеляції.

