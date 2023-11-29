Суд продовжив митрополиту Павлу "Мерседесу" запобіжний захід

Сьогодні, 29 листопада Печерський районний суд Києва сьогодні подовжив скандальному митрополитові УПЦ МП Павлу Лебедю (відомому у Мережі як "Паша Мерседес") запобіжний захід.

Про це передає "Суспільне".

Сторона обвинувачення просила подовжити ієрарху запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язати його з'являтись до прокурора, а також утриматися від спілкування із свідками. Цілодобовий домашній арешт подовжили до 29 січня.

Своєю чергою захист клопотав про відвід судді Світлани Гречаної. Суд не задовольнив це клопотання.

Павло "Мерседес" запевнив, що ніколи не підтримував російську агресією, позицію прокурорів назвав брехнею. Також митрополит поскаржився, що його домашній арешт охороняють "12 машин".

"Мене охороняють 12 машин, я сам не знаю хто вони, ще умудряються лазити з ліхтариком по заборах. Я не зробив нічого з того, за що мене сьогодні судять. Це несправедливо. Хто постраждалий? Яким чином? Що я їм зробив, що вони постраждали від мене?", – скаржився митрополит УПЦ МП.

Нагадаємо, що 1 квітня 2023 року Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Йому вручили підозру у"порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

14 липня цього року Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід митрополитові Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із обранням застави у розмірі 33 300 000 грн.

7 серпня за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави, після чого ієрарх Московського патріархату вийшов із СІЗО.

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